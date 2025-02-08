Які пільги можна отримати родичам загиблого військового за сірим посвідченням

В Україні родини військових, які загинули під час захисту країни, можуть отримати пільги. Для цього вони отримують посвідчення чорного або сірого типу, за яким визначені різні типи пільг.

Кому з родичів видається сіре посвідчення

Відомо, що родичі військового, який загинув у зв'язку із захистом Батьківщини або при виконанні службових обов'язків у зоні бойових дій, можуть отримати сіре посвідчення.

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Серед родичів, які можуть отримати право на отримання пільг є батьки військового, один із подружжя, діти тощо. За даними громадської організації "Veterans HUB ODESA", передає 24 Канал, родичам для отримання сірого посвідчення потрібно мати такі документи:

заяву,

свідоцтво про смерть військогового/військової,

документи про безпосередню участь загиблого в бойових діях,

паспорт заявника,

ідентифікаційний код заявника,

документи, які підтверджують ступінь спорідненості заявника із загиблим.

Важливо! До переліку пільг, які можуть отримати родичі, входять: безоплатні ліки за рецептами лікарів, безоплатне першочергове протезування зубів, безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, 50% знижки за квартплату, 50% за комунальні послуги тощо.