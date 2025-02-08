Кому из родственников выдается серое удостоверение

Известно, что родственники военного, погибшего в связи с защитой Родины или при исполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий, могут получить серое удостоверение.

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Среди родственников, которые могут получить право на получение льгот есть родители военного, один из супругов, дети и тому подобное. По данным общественной организации "Veterans HUB ODESA", передает 24 Канал, родственникам для получения серого удостоверения нужно иметь следующие документы:

заявление,

свидетельство о смерти военного/военного,

документы о непосредственном участии погибшего в боевых действиях,

паспорт заявителя,

идентификационный код заявителя,

документы, которые подтверждают степень родства заявителя с погибшим.

Важно! В перечень льгот, которые могут получить родственники, входят: бесплатные лекарства по рецептам врачей, бесплатное первоочередное протезирование зубов, бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением, 50% скидки за квартплату, 50% за коммунальные услуги и тому подобное.