Кому из родственников выдается серое удостоверение
Известно, что родственники военного, погибшего в связи с защитой Родины или при исполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий, могут получить серое удостоверение.
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Среди родственников, которые могут получить право на получение льгот есть родители военного, один из супругов, дети и тому подобное. По данным общественной организации "Veterans HUB ODESA", передает 24 Канал, родственникам для получения серого удостоверения нужно иметь следующие документы:
- заявление,
- свидетельство о смерти военного/военного,
- документы о непосредственном участии погибшего в боевых действиях,
- паспорт заявителя,
- идентификационный код заявителя,
- документы, которые подтверждают степень родства заявителя с погибшим.
Важно! В перечень льгот, которые могут получить родственники, входят: бесплатные лекарства по рецептам врачей, бесплатное первоочередное протезирование зубов, бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением, 50% скидки за квартплату, 50% за коммунальные услуги и тому подобное.