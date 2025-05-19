Росія припинить друкувати сирійську валюту: це робитимуть інші країни

Після падіння режиму Асада, Сирія під новим керівництвом розпочне друкування валюти за новим дизайном. Відомо, що замість Росії, яка друкувала сирійську валюту, це тепер робитимуть Об'єднані Арабські Емірати та Німеччина.

Чому Сирія змінює країну для друку валюти

Відомо, що крок щодо зміни країни для друкування грошей став можливим через поліпшення відносин з арабськими та західними країнами Перської затоки, а також послабленню санкцій, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ще на початку 2025 року нова сирійська влада почала розглядати варіанти друку валюти в інших країнах, окрім Росії. Відтак, з банкнот видалять зображення колишнього президента Сирії Башара Асада, а частина номіналів отримає новий дизайн.

Також, після зняття американських санкцій Сирія підписала угоду з компанією DP World з ОАЕ на 800 мільйонів доларів для розвитку порту Тартус.

З якими проблемами стикнулася Сирія

Сирія стикнулася з дефіцитом банкнот. Це викликано тим, що сирійські громадяни та спекулянти накопичують сирійські фунти, а влада стримує їхній обіг для контролювання курсу.

За офіційними даними, на чорному ринку сирійський фунт торгується близько 10 тисяч за долар. Водночас до громадянської війни долар коштував всього 50 фунтів.

Нагадуємо! Росія понад 10 років друкувала сирійську валюту. Зараз Дамаск намагається диверсифікувати свої зовнішні економічні зв'язки, однак співпраця з Москвою не припиняється, адже Росія продовжує постачати Сирії гроші, паливо і пшеницю, утримуючи військові бази.