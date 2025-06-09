Сирія повертається до SWIFT після 14 років ізоляції

Міжнародна платіжна система SWIFT понад десятиліття була недоступна для Сирії через санкції. Тепер нова сирійська влада планує повністю під'єднати країну до неї протягом кількох тижнів.

Як Сирія хоче реформувати фінансову систему

У Сирії створили дорожню карту для реформування фінансової системи та монетарної політики країни, спрямовану на відбудову економіки. Про це розповів голова центробанку Сирії Абдулкадер Хусріє, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Time.

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За словами Хусріє, головна мета запланованих заходів – повернути іноземні інвестиції в країну, усунути бар’єри для торгівлі, стабілізувати курс валюти та реформувати банківську систему. А підключення до системи SWIFT стане важливим кроком на цьому шляху.

Ми прагнемо покращити імідж країни як фінансового центру з огляду на очікувані прямі іноземні інвестиції у відбудову та інфраструктуру – це критично важливо,

– заявив Хусріє.

Варто знати! Сирія була відрізана від світових ринків із 2011 року, коли тодішній президент Башар Асад жорстоко придушив народне повстання, що спричинило повномасштабну громадянську війну. Коли Асада змістив Ахмед аль-Шараа у грудні 2024 року, нова влада намагається залучити інвесторів для відродження економіки країни.

Як SWIFT допоможе реформувати банківську систему

Наразі банківська система Сирії потребує повної перебудови. Повернення SWIFT, за словами голови центробанку, сприятиме зовнішній торгівлі:

скоротить імпортні витрати;

полегшить експорт;

забезпечить приплив іноземної валюти;

посилить боротьбу з відмиванням грошей;

зменшить залежність від неформальних фінансових мереж.

Тепер усі операції зовнішньої торгівлі мають проходити через офіційний банківський сектор. Таким чином планується виключити роль обмінників, які стягували до 40 центів з кожного долара,

– додав Хусріє.

Сирійські банки вже отримали SWIFT-коди. Наразі залишилося відновити обробки транзакцій з боку банків-кореспондентів, зазначили в центробанку.