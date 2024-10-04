В Україні впровадять програму еАкциз для легалізації ринку алкоголю й тютюну
Джерело:Михайло Федоров
В Україні планують впровадити систему еАкциз для протидії нелегальному ринку алкоголю та тютюну. Уряд затвердив відповідні нормативні документи для її роботи.
Для чого потрібен еАкциз
Про таке нововведення розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На його думку, ця система стане ефективним інструментом у боротьбі з контрабандою.
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Ці документи, по суті, регулюватимуть використання еАкцизу бізнесом, держорганами та громадянами. Важливий етап підготовки до запуску.
Міністр наголосив, що втрати від контрабанди величезні – лише у 2023 році держава недоотримала понад 30 мільярдів гривень.
Зауважте! Завдяки еАкцизу українці зможуть перевіряти легальність товару через Дію, оскільки кожен офіційний продукт матиме електронний акциз з унікальним кодом.
Як працюватиме система
Суть еАкцизу полягає у впровадженні електронної акцизної марки, яка замінить паперові аналоги. Проєкт передбачає:
- перехід від паперової акцизної марки до електронної;
- створення унікальних марок зі спеціальним кодом, що унеможливлює їх підробку;
- можливість відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет від виробника чи імпортера до кінцевого споживача;
- надання громадянам можливості перевіряти легальність та походження продукції за допомогою застосунку Дія, а також надсилати скарги у разі виявлення порушень.