Допомога за шкоду здоров'ю

На такі виплати мають право такі особи:

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працівників об’єктів критичної інфраструктури,

державних службовців,

посадових осіб місцевого самоврядування.

Нагадаємо! Це регулюється законом "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України".

Тож, особи, які отримали інвалідність через поранення, каліцтво, контузію або захворювання під час виконання посадових обов'язків після 24 лютого 2022 року воєнних дій або в районах, що піддавались після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам, отримають свої виплати.

Якщо особа має право на таку виплату, але вона померла, гроші надійдуть його родині.

Сума допомоги така: