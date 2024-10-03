Помощь за ущерб здоровью
На такие выплаты имеют право следующие лица:
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- работников объектов критической инфраструктуры,
- государственных служащих,
- должностных лиц местного самоуправления.
Напомним! Это регулируется законом "Об одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины".
Поэтому, лица, которые получили инвалидность из-за ранения, увечье, контузию или заболевания при исполнении должностных обязанностей после 24 февраля 2022 года военных действий или в районах, подвергавшихся после этой даты бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям, получат свои выплаты.
Если лицо имеет право на такую выплату, но он умер, деньги поступят его семье.
Сумма помощи такова:
- лицам с инвалидностью I группы – 800 тысяч гривен;
- лицам с инвалидностью II группы – 500 тысяч гривен;
- лицам с инвалидностью III группы – 200 тысяч гривен;
- в случае гибели (смерти) – 1 миллион гривен.