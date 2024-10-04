Для чего нужен еАкциз

О таком нововведении рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его мнению, эта система станет эффективным инструментом в борьбе с контрабандой.

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Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации

Эти документы, по сути, будут регулировать использование еАкциза бизнесом, госорганами и гражданами. Важный этап подготовки к запуску.

Министр отметил, что потери от контрабанды огромные – только в 2023 году государство недополучило более 30 миллиардов гривен.

Заметьте! Благодаря еАкцизу украинцы смогут проверять легальность товара через Дію, поскольку каждый официальный продукт будет иметь электронный акциз с уникальным кодом.

Как будет работать система

Суть еАкциза заключается во внедрении электронной акцизной марки, которая заменит бумажные аналоги. Проект предусматривает:

  • переход от бумажной акцизной марки к электронной;
  • создание уникальных марок со специальным кодом, что делает невозможным их подделку;
  • возможность отслеживать движение алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет от производителя или импортера до конечного потребителя;
  • предоставление гражданам возможности проверять легальность и происхождение продукции с помощью приложения Дія, а также отправлять жалобы в случае выявления нарушений.