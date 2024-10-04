Для чого потрібен еАкциз
Про таке нововведення розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На його думку, ця система стане ефективним інструментом у боротьбі з контрабандою.
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Ці документи, по суті, регулюватимуть використання еАкцизу бізнесом, держорганами та громадянами. Важливий етап підготовки до запуску.
Міністр наголосив, що втрати від контрабанди величезні – лише у 2023 році держава недоотримала понад 30 мільярдів гривень.
Зауважте! Завдяки еАкцизу українці зможуть перевіряти легальність товару через Дію, оскільки кожен офіційний продукт матиме електронний акциз з унікальним кодом.
Як працюватиме система
Суть еАкцизу полягає у впровадженні електронної акцизної марки, яка замінить паперові аналоги. Проект передбачає:
- перехід від паперової акцизної марки до електронної;
- створення унікальних марок зі спеціальним кодом, що унеможливлює їх підробку;
- можливість відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет від виробника чи імпортера до кінцевого споживача;
- надання громадянам можливості перевіряти легальність та походження продукції за допомогою застосунку Дія, а також надсилати скарги у разі виявлення порушень.