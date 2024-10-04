Для чого потрібен еАкциз

Про таке нововведення розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На його думку, ця система стане ефективним інструментом у боротьбі з контрабандою.

Читайте також Гроші за шкоду життю та здоров'ю: хто може отримати допомогу

Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації Ці документи, по суті, регулюватимуть використання еАкцизу бізнесом, держорганами та громадянами. Важливий етап підготовки до запуску.

Міністр наголосив, що втрати від контрабанди величезні – лише у 2023 році держава недоотримала понад 30 мільярдів гривень.

Зауважте! Завдяки еАкцизу українці зможуть перевіряти легальність товару через Дію, оскільки кожен офіційний продукт матиме електронний акциз з унікальним кодом.

Як працюватиме система

Суть еАкцизу полягає у впровадженні електронної акцизної марки, яка замінить паперові аналоги. Проект передбачає: