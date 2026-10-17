ПФУ скасує надбавки до пенсій: хто з українців втратить гроші у листопаді

Неуважність до власних документів може коштувати українцям частини щомісячних доходів. Держава посилює контроль за нарахуваннями, тому деякі категорії громадян ризикують побачити менші суми у своїх платіжках.

Кому загрожує втрата пенсійних надбавок

У 2026 році пенсіонери можуть втратити право на окремі доплати до пенсії, якщо зміняться обставини, від яких залежить їх призначення. Зокрема, це стосується надбавок, передбачених для непрацюючих осіб.

У Пенсійному фонді України пояснюють, що про працевлаштування, відкриття ФОП, зміну місця проживання або інших обставин, які впливають на пенсійне забезпечення, необхідно своєчасно повідомляти.

Якщо через несвоєчасне повідомлення виникне переплата, надміру отримані кошти можуть зобов'язати повернути.

Які дані потрібно оновлювати та в які терміни

Щоб уникнути судових позовів та примусового стягнення грошей, громадяни зобов'язані повідомляти ПФУ про будь-які зміни протягом 10 днів. Неповідомлення або несвоєчасне інформування про зміни обставин може призвести до незаконних виплат коштів, які підлягають обов'язковому поверненню,

– попередили у фонді.

Переглянути право на виплати можуть через зміну паспорта, прізвища, контактних даних чи банківських реквізитів. Також критично важливо фіксувати факти працевлаштування, звільнення або припинення підприємницької діяльності.

Як швидко слід повідомити ПФУ про зміни

Зробити це можна кількома зручними способами.

Найшвидший – авторизуватися на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), зайти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення" та подати заяву на внесення змін до пенсійної справи.

Також документи можна принести особисто до сервісного центру, надіслати рекомендованим листом або передати через роботодавця. Втім, жорсткий контроль за виплатами триває не перший місяць.

Як вже повідомлялося, тисячі українців ризикують втратити пенсії по інвалідності через пропущений медогляд або брак страхового стажу. Окрему увагу держава приділяє громадянам за кордоном та на тимчасово окупованих територіях, які зобов'язані пройти фізичну ідентифікацію до кінця року.