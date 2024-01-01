Деякі українці можуть втратити пенсію: про кого йдеться

ПФУ може скасувати пенсію певним громадянам. Йдеться про тих, хто вийшов на пенсію раніше, тобто, за вислугою років.

Чому відбувається скасування пенсії

Пенсію скасовують лише тим пенсіонерам, які пішли на заслужений відпочинок за вислугою років і при цьому вирішили продовжити працювати за спеціальністю. Якщо ж, громадянин обрав сферу діяльності, яка не визначена ПФУ, як особливо небезпечна для здоров'я, виплати залишаються.

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Хто може вийти на пенсію за вислугою років:

артисти;

працівники сфери охорони здоров'я;

бортпровідники;

залізничники;

механізатори;

працівники авіаційної сфери, зокрема льотно-випробувального складу;

інженерно-технічний склад повітряних сил;

робітники сфери освіти;

працівники лісозаготівлі та інші.

Коли українці можуть вийти на пенсію

Офіційно вихід на пенсію може відбуватися з 60 років. Однак, це можливо за умови, що особа набула достатню кількість стажу, у 2023 році цей мінімальний показник становить 30 років для жінок і 35 – для чоловіків.

Якщо ж особа хоче піти на заслужений відпочинок у 63 роки вимоги дещо менші. У такому випадку потрібно мати мінімум 20 років стажу. Щоб вийти на пенсію у 65 років, мінімальний показник має складати 15 років.