Скасування субсидій з 1 серпня: хто більше не матиме пільг

Державний моніторинг виявив, що значна кількість українців отримує субсидію незаконно. Ви також можете залишитись без пільг. Чому так сталося, розповідаємо далі.

Чому скасовують субсидії

Згідно із останньою перевіркою, виявилось, що 10% людей, які отримують субсидію, мають її незаконно. Відтепер держава ще більше буде слідкувати за цими пільгами. Оскільки щомісячні втрати на несанкціонованих пільговиків складають декілька мільярдів гривень.

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Субсидію більш не отримають:

ті, хто приховав свій дохід і не вказав його у декларації;

боржники, які не оплачують комунальні;

родини, де помер отримувач пенсії;

громадяни, що підробили документи і моніторинг це виявив;

особи, які змінили своє місце проживання.

Хто може отримати субсидію

Сума субсидії не зміниться і складатиме орієнтовно 350–400 гривень.

Звернення про отримання пільг можуть подати як власники, так і орендарі приміщення. Врахуйте, що суму допомоги визначають, спираючись на конкретно взяте житло.

Як отримати субсидію:

Сформувати заяву за зразком. Додати довідку про доходи. Прикріпити документ, що засвідчує ваше право проживати на вказаній території (документ про власність чи договір оренди). При наявності, додати інші документи, що підтверджують обставини для надання пільг.

Заява подається в Управління соціального захисту у вашому регіоні.

Виплати не надаються протягом терміну, коли розглядається ваша заява, і не компенсуються після її призначення.