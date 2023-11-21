Чи зберігається субсидія після переїзду: відповідь ПФУ
Джерело:ПФУ
На призначення субсидії впливає значна кількість факторів. Зокрема, сукупний дохід, кількість осіб та місце проживання родини.
Чи зберігається субсидія після переїзду
У ПФУ пояснили, у якому випадки громадяни можуть розраховувати на субсидію, навіть після переїзду. Для цього потрібно встигнути провести операцію купівлі/продажу у чітко визначені терміни.
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Житлову субсидію можуть призначити за умови документального підтвердження, що нове житло було придбане протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), і це єдине житлове приміщення у власності особи. При цьому доходи від такого продажу не враховуються у сукупний дохід домогосподарства.
– пояснили представники ПФУ
Однак, потрібно розуміти, що є інші обставини скасування субсидії. Йдеться про:
- смерть заявника – основного отримувача субсидії;
- зміна складу родини;
- борги за ЖКП, які перевищують 680 гривень;
- виявлення прихованого доходу.
Як отримати субсидію
Субсидія надається домогосподарствам, які не мають фінансової можливості самостійно оплачувати ЖКП. Для того аби оформити цю соцдопомогу необхідні такі документи:
- заява;
- посвідчення особи;
- декларація про доходи;
- догові оренди або свідоцтво про право власності на вказане житло.
Заяву у ПФУ можна подати як онлайн, так і офлайн. Також субсидію можна оформити через застосунок Дія.Зауважте! Розгляд поданої заяви відбувається протягом 30 днів. На цей час субсидія не надається.