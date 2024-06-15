Пенсії не буде: чому ви можете не отримати свої виплати влітку

Законодавством визначено перелік причин, через які виплата пенсії може припинятися. Однак, повернути собі кошти громадянин зможе, якщо знатиме деякі нюанси.

Кому не надійде пенсія

Пенсія не надходить особі, якщо вона офіційно визнана померлою. Тобто є документальні підтвердження, наприклад, наявне свідоцтво про смерть.

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Інші причини чому пенсія не виплачується:

ПФУ виявив неточності у документації, яка надавалась пенсіонером для виходу на пенсію;

громадянин виїхав на ПМП, при цьому, обрана ним країна не має з Україною спеціального пенсійного договору;

особа не здійснює жодних операцій зі своїм рахунком, куди надходила пенсія протягом пів року.

Як поновити виплати

У деяких випадках пенсія не скасовується, а лише не надходить на рахунок пенсіонера. Тобто виплата нараховується і зберігається у ПФУ до з'ясування обставин.

Щоб поновити виплати, особа має звернутись у ПФУ. До поданої заяви можуть надаватися такі документи, залежно від причини скасування пенсії:

копія паспорта;

оригінал документа, де підтверджено, що пенсіонер живий (за кордоном його можна взяти у дипломатичній установі України);

копія документа, що засвідчує статус біженця, тимчасовий захист або реєстрацію у місці тимчасового проживання.

Поновлення виплат відбувається протягом 10 днів після з’ясування обставин, за умови наявності підстав для цього.