Більше за мінімальну зарплату в Україні: скільки буде 1000 злотих в гривнях

З огляду на зміни в обмінному курсі, 1000 злотих в Україні нині становить більше, ніж мінімальна зарплата. Де краще купити валюту та скільки сьогодні дадуть за 1000 злотих, читайте далі.

Який курс злотого до гривні зараз Станом на 19 лютого, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,43 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін". Читайте також Де долар та євро подорожчали та подешевшали Водночас у банках середній курс такий: купівля відбувається за 10,05 гривні за злотий;

продаж – 10,70 гривні за злотий. В обмінниках середній курс зараз такий: купівля відбувається по курсу – 10,42 гривні за злотий;

продаж – 10,55 гривні за злотий. Скільки дадуть за 1 000 злотих сьогодні Якщо обміняти 1 000 злотих у банку, можна отримати в середньому близько 10 050 гривень;

Водночас при обміні 1 000 злотих в обміннику можна виручити приблизно – 10 420 гривень. За скільки можна обміняти 1 000 злотих онлайн Середній курс у платіжних системах такий: якщо обмін валюти здійснюється через Visa , курс становить 10,14 гривні за злотий;

, курс становить 10,14 гривні за злотий; у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий. Відповідно, при обміні 1 000 злотих можна отримати: якщо обмін відбувається через Visa – 1 0 140 гривень;

відповідно через Mastercard – 10 140 гривень.