Який курс злотого до гривні зараз
Станом на 19 лютого, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,43 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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Водночас у банках середній курс такий:
- купівля відбувається за 10,05 гривні за злотий;
- продаж – 10,70 гривні за злотий.
В обмінниках середній курс зараз такий:
- купівля відбувається по курсу – 10,42 гривні за злотий;
- продаж – 10,55 гривні за злотий.
Скільки дадуть за 1 000 злотих сьогодні
- Якщо обміняти 1 000 злотих у банку, можна отримати в середньому близько 10 050 гривень;
- Водночас при обміні 1 000 злотих в обміннику можна виручити приблизно – 10 420 гривень.
За скільки можна обміняти 1 000 злотих онлайн
Середній курс у платіжних системах такий:
- якщо обмін валюти здійснюється через Visa, курс становить 10,14 гривні за злотий;
- у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий.
Відповідно, при обміні 1 000 злотих можна отримати:
- якщо обмін відбувається через Visa – 1 0 140 гривень;
- відповідно через Mastercard – 10 140 гривень.