Какой курс злотого к гривне сейчас
По состоянию на 19 февраля, НБУ установи курс, согласно которому 1 злотый равен 10,43 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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В то же время в банках средний курс такой:
- покупка происходит за 10,05 гривны за злотый;
- продажа – 10,70 гривны за злотый.
В обменниках средний курс сейчас такой:
- покупка происходит по курсу – 10,42 гривны за злотый;
- продажа – 10,55 гривны за злотый.
Сколько дадут за 1 000 злотых сегодня
- Если обменять 1 000 злотых в банке, можно получить в среднем около 10 050 гривен;
- В то же время при обмене 1 000 злотых в обменнике можно выручить примерно – 10 420 гривен.
За сколько можно обменять 1 000 злотых онлайн
Средний курс в платежных системах такой:
- если обмен валюты осуществляется через Visa, курс составляет 10,14 гривны за злотый;
- у Mastercard курс составляет – 10,14 гривны за злотый.
Соответственно, при обмене 1 000 злотых можно получить:
- если обмен происходит через Visa – 1 0 140 гривен;
- соответственно через Mastercard – 10 140 гривен.