Долар у 2025 році може здивувати: скільки коштуватиме валюта

Ймовірно, що наступного року курс гривні до долара тяжітиме до позначки у 45 гривень. Є прогнози, що ціна може навіть перетнути таку позначку та рухатися до 46 гривень за валюту. Однак навіть якщо усі валютні прогнози здійсняться, то суттєвих стрибків ціни не варто очікувати, адже коливання відбуватимуться повільно.

Яким буде долар у 2025 році

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу зауважив, що у проєкті держбюджету на наступний рік закладено середньозважений курс аж на рівні 45 гривень за долар.

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Як пояснив Лєсовий, цілком можливо, що впродовж 2025 року, залежно від обставин, курс може варіюватися в проміжку кількох гривень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Однак це лише проєкт і корективи цілком можливі. Водночас є прогнози від світових фінансових інституцій, згідно з якими курс долара очікується саме на рівні 45 – 45,8 гривні.

Що впливатиме на курс

За словами Лєсовго, залежатиме курс від базових факторів, як і цьогоріч. Йдеться про макрофін, стратегію регулятора, інфляцію, попит/пропозицію на валюту тощо.

Дуже вагомий фактор – це воєнний. Тому озвучений курс будемо вважати "базовим", бюджетним орієнтиром, який поки варто сприймати як гіпотезу,

– пояснює банкір.

Зверніть увагу! Очікується, що курсова ситуація у 2025 році буде дзеркальною до 2024 року. Тобто "сценарій" змін може бути дуже подібним, а отже щомісячне курсове зростання відбуватиметься повільно, без стрибків.

Водночас Лєсовий додає, що можуть бути й "пікові" місяці, коли курс зростатиме відразу на 1 – 2%. Наприклад, цьогоріч це були квітень, травень та липень. Але ринок сподівається, що загальна ситуація буде досить зваженою.