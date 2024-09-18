Яким буде долар у 2025 році

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу зауважив, що у проєкті держбюджету на наступний рік закладено середньозважений курс аж на рівні 45 гривень за долар.

Читайте також Долар росте до 42 гривень, а євро перевалило за 46 гривень: курси валют сьогодні

Як пояснив Лєсовий, цілком можливо, що впродовж 2025 року, залежно від обставин, курс може варіюватися в проміжку кількох гривень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Однак це лише проєкт і корективи цілком можливі. Водночас є прогнози від світових фінансових інституцій, згідно з якими курс долара очікується саме на рівні 45 – 45,8 гривні.

Що впливатиме на курс

За словами Лєсовго, залежатиме курс від базових факторів, як і цьогоріч. Йдеться про макрофін, стратегію регулятора, інфляцію, попит/пропозицію на валюту тощо.

Дуже вагомий фактор – це воєнний. Тому озвучений курс будемо вважати "базовим", бюджетним орієнтиром, який поки варто сприймати як гіпотезу,

– пояснює банкір.

Зверніть увагу! Очікується, що курсова ситуація у 2025 році буде дзеркальною до 2024 року. Тобто "сценарій" змін може бути дуже подібним, а отже щомісячне курсове зростання відбуватиметься повільно, без стрибків.

Водночас Лєсовий додає, що можуть бути й "пікові" місяці, коли курс зростатиме відразу на 1 – 2%. Наприклад, цьогоріч це були квітень, травень та липень. Але ринок сподівається, що загальна ситуація буде досить зваженою.