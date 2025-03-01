Чи подорожчає долар: є березневі прогнози щодо вартості валюти
- На початку березня долар залишиться майже без змін через дії Національного банку, зокрема підвищення облікової ставки до 14,5%.
- Офіційний курс і на міжбанку, і на готівковому ринку буде коливатися в межах від 41,60 гривні до 42,30 гривні за долар.
На початку березня долар залишиться майже без змін внаслідок дій Національного банку, зокрема йдеться про підвищення облікової ставки. Офіційний курс зберігатиме лютневий діапазон в 41,60 – 42,20 гривні.
Як зміниться долар на початку березня
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий пояснив, що прогнозована стабільність у березні цілком ймовірна через те, що НБУ ще раніше ухвалив рішення щодо приборкання інфляції – підвищив облікову ставку до 14,5%.
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Крім того, є очікування, що 6 березня Монетарний комітет НБУ вкотре може збільшити облікову ставку через те, що згідно з прогнозами, у першому півріччі інфляція залишатиметься двозначною – 13 – 14% у річному вимірі.
Наразі є вагомі підстави для подальшої корекції облікової ставки з метою посилення гривні та зниження інфляції. Отже, 6 березня Монетарний комітет НБУ може збільшити облікову ставку до 15 – 15,5%.
Лєсовий додає, що таким чином, офіційний курс, як і переважну частину лютого, може коливатися в межах 41,60 – 42,20 гривні за долар.
Зверніть увагу! З 3 по 9 березня долар на міжбанку буде на рівні 41,60 – 42,20 гривні за долар, а на готівковому ринку – 41,60 – 42,30 гривні за долар.