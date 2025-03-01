Чи подорожчає долар: є березневі прогнози щодо вартості валюти

На початку березня долар залишиться майже без змін внаслідок дій Національного банку, зокрема йдеться про підвищення облікової ставки. Офіційний курс зберігатиме лютневий діапазон в 41,60 – 42,20 гривні.

Як зміниться долар на початку березня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий пояснив, що прогнозована стабільність у березні цілком ймовірна через те, що НБУ ще раніше ухвалив рішення щодо приборкання інфляції – підвищив облікову ставку до 14,5%.

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Крім того, є очікування, що 6 березня Монетарний комітет НБУ вкотре може збільшити облікову ставку через те, що згідно з прогнозами, у першому півріччі інфляція залишатиметься двозначною – 13 – 14% у річному вимірі.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Наразі є вагомі підстави для подальшої корекції облікової ставки з метою посилення гривні та зниження інфляції. Отже, 6 березня Монетарний комітет НБУ може збільшити облікову ставку до 15 – 15,5%.

Лєсовий додає, що таким чином, офіційний курс, як і переважну частину лютого, може коливатися в межах 41,60 – 42,20 гривні за долар.

Зверніть увагу! З 3 по 9 березня долар на міжбанку буде на рівні 41,60 – 42,20 гривні за долар, а на готівковому ринку – 41,60 – 42,30 гривні за долар.