Как изменится доллар в начале марта

Для 24 Канала банкир Тарас Лесной объяснил, что прогнозируемая стабильность в марте вполне вероятна из-за того, что НБУ еще раньше принял решение об обуздании инфляции– повысил учетную ставку до 14,5%.

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Кроме того, есть ожидание, что 6 марта Монетарный комитет НБУ в который раз может увеличить учетную ставку из-за того, что согласно прогнозам, в первом полугодии инфляция будет оставаться двусмысленной – 13 – 14% в годовом исчислении.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка В настоящее время существуют веские основания для дальнейшей коррекции учетной ставки с целью усиления гривны и снижения инфляции. Итак, 6 марта Монетарный комитет НБУ может увеличить учетную ставку до 15 – 15,5%.

Лесной добавляет, что таким образом, официальный курс, как и преобладающую часть февраля, может колебаться в пределах 41,60 – 42,20 гривны за доллар.

Обратите внимание! С 3 по 9 марта доллар на межбанке будет на уровне 41,60 – 42,20 гривны за доллар, а на наличном рынке – 41,60 – 42,30 гривны за доллар.