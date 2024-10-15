Дешевше вже не буде: яку вартість доведеться платити за 100 доларів наприкінці 2024 року

Очікується, що курс долара в Україні сягне нової психологічної позначки вже наприкінці цього року. Відтак найімовірніше, що валюта вже не коштуватиме 41,5 – 41,6 гривні. Водночас навіть якщо ріст долара відбудеться, то він вважатиметься несуттєвим. Крім того, чимало залежатиме від майбутніх виборів у США, які відбудуться у листопаді.

Яким буде курс долара до кінця року

У розмові з 24 Каналом економіст Олег Пендзин зауважив, що до кінця цього року курс долара може подорожчати.

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Пендзин зауважив, що позначка курсу може сягнути 42,5 гривні за долар. Але економіст додав, що зростання до 42 гривень не є суттєвим ростом ціни.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу В бюджет було закладено цифру середньорічного курсу на наступний рік. Тобто починати будемо із 42 гривень, а закінчувати – 47,5 гривні.

Таким чином, наприкінці цього року, ймовірно, 100 доларів коштуватимуть 4 200 – 4 250 гривень.

Зауважте! Станом на середину жовтня купити 100 доларів в обмінниках можна на рівні 4 160 гривень, на чорному ринку за 4 150 гривень, як і у банках. Водночас за офіційним курсом 100 доларів обійдеться в 4 190 гривень, станом на 15 жовтня.

Як вибори в США впливатимуть на долар

Пендзин зауважує, що курс насправді залежить від чимало факторів. І один із найважливіших на сьогодні – це результати президентських виборів у США.

Тобто до листопада місяця все буде стояти "мертво". Всі чекатимуть результатів. Оберуть Трампа – буде один сценарій, оберуть Гарріс – буде другий сценарій,

– наголошує економіст.

Крім того, курс сильно залежатиме від того, наскільки легко зможе пройти або не пройти фінансування України через Сенат США.

Нагадуємо! 5 листопада 2024 року в США проведуть 60-ті президентські вибори. На посаду претендують два кандидати: віцепрезидентка США Камала Гарріс й експрезидент Дональд Трамп.

Курс української валюти напряму залежить від макроекономічного фінансування наших партнерів. Якщо фінансування не буде, то не буде чим курс тримати. Він покотиться. Так що тут прогнозувати якісь речі важко,

– додає Олег Пендзин.

Експерт радить дочекатися виборів у США, адже саме тоді стане зрозуміло, чого очікувати Україні на наступний рік.