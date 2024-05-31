Полуниця та черешня: скільки коштуватимуть фрукти на початку літа
У перший місяць літа прогнозується невелике зростання цін на сезонні фрукти, зокрема на яблука, а також на імпортовані плоди. Водночас сезонні ягоди зазнають здешевшання.
Якими будуть ціни на фрукти
Так, ціна на полуницю в червні, у розпал сезону, може опуститися до 100 гривень за кілограм.
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Очікувана ціна на черешню коливатиметься від 100 до 150 гривень за кілограм, залежно від її якостей – зовнішнього вигляду, смаку, кольору та інших показників.
Крім того, у перший місяць літа прогнозується невелике зростання цін на плоди:
- Ціни на яблука можуть піднятися до 30 гривень за кілограм порівняно з поточною ціною у 27,49 гривні станом на 25 травня.
Ціни на імпортовані фрукти залишатимуться на високому рівні, зокрема:
- апельсини – до 77 гривень за кілограм (+4%);
- лимони – до 75 гривень за кілограм (+2%);
- банани – до 70 гривень за кілограм (+2%);
- мандарини – до 110 гривень за кілограм (+4%).
Черешня в Україні подешевшала
Наразі ціна на черешню в Україні коливається від 100 до 140 гривень за кілограм. Ціни на черешні залежатимуть від попиту та погодних умов, як раніше повідомляв 24 Канал.Зауважте! Черешня переважно вирощується в регіонах Закарпаття, Буковини, а також на півдні України, включаючи Херсонську та Одеську області. Перші партії зазвичай надходять саме з Закарпаття.
Важливо зазначити, що ціни на черешню можуть змінюватись протягом сезону залежно від якості й обсягу врожаю, погодних умов та логістичних факторів.До слова! Черешневий сезон в Україні цього року розпочався раніше звичайного. Регіональні логістичні виклики можуть впливати на коливання цін та доступність ягід у різних частинах країни.
Цьогоріч, завдяки сприятливим погодним умовам, врожай дозрів швидше, що сприяло зниженню цін на черешню. На сьогодні ціни на вітчизняну черешню на 16% нижчі, ніж на початок продажів минулого року.