"Національний кешбек" набирає обертів: усе більше українців стають учасниками програми
- У програмі "Національний кешбек" зареєстровано близько 5 мільйонів українців.
- За 5 місяців українці зібрали понад 1 мільярд гривень кешбеку.
Лише за січень українцям вдалося накопичити більш як 414 мільйонів гривень кешбеку. Загалом в програмі беруть участь близько 5 мільйонів громадян.
Який кешбек змогли отримати українці
Загалом за 5 місяців українці змогли зібрати понад 1 мільярд гривень кешбеку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.
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За п’ять місяців від запуску програма "Національний кешбек" набрала обертів – кількість активних користувачів перевищила 5 мільйонів. Загалом за увесь час українці накопичили майже 1,3 мільярди гривень кешбеку, з них 850 мільйонів – за грудень і січень.
Свириденко наголошує, що у програмі можуть брати участь лише повнолітні українці. Максимум за місяць можна отримати 3 тисячі гривень.
Основна вимога до виробника – виробничі потужності мають бути на території України, до товару – наявність унікального штрихкоду. Точка продажу має бути на загальній системі оподаткування і формувати фіскальні чеки,
– зазначає Свириденко.
Зверніть увагу! Сума кешбеку складає 10% від вартості товару.