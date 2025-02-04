Який розмір мінімального страхового внеску зараз

Мінімальний розмір добровільного страхового внеску розраховується як 22% від визначеної в Україні мінімальної зарплати, повідомляє 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Оскільки мінімальна зарплата з 1 січня не зростала, то і мінімум страхового внеску не змінився. Тобто, згідно з розрахунками, це значення 22% від 8 тисяч гривень – 1 760 гривень.

Відповідно, мінімальний страховий внесок зростатиме одночасно з підвищенням мінімальної зарплати.

Громадянам, які планують у 2025 році продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за спрощеним механізмом, через вебпортал електронних послуг ПФУ, не обов’язково укладати нові договори про добровільну сплату страхових внесків,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Дія договорів, що були укладені раніше, пролонгована до 31 грудня 2025 року.