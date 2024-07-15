Скільки доларів вийде, якщо обміняти 100 тисяч гривень
15 липня 2024, 10:54Читать новость на русском
Курс долара змінюється щодня, коливаючись від здешевшання до здорожчання. Через це обміняти 100 тисяч гривень сьогодні може бути вигідніше ніж завтра.
Скільки доларів вийде, якщо обміняти 100 тисяч гривень
- Офіційний курс
Станом на 15 липня курс долара до гривні становить 41,04 гривні. Відповідно, якщо 100 тисяч гривень конвертувати у долари вийде 2 436,64 долара.
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- Готівковий курс
Натомість курс купівлі долара на готівковому ринку коливається в межах 40,53 – 41,05 гривні. Відповідно, якщо обміняти 100 тисяч гривень, вийде орієнтовно 2 436,05 – 2 467,30 гривні.
Чого чекати від курсу цього тижня
Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, чого чекати від курсу долара цього тижня:
- Коридори валютних коливань: 40 – 41 гривень за долар та 43 – 45 гривень за євро на міжбанку. На готівковому ринку – 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривень за євро.
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.