Сколько долларов получится, если обменять 100 тысяч гривен

Официальный курс

По состоянию на 15 июля курс доллара к гривне составляет 41,04 гривны. Соответственно, если 100 тысяч гривен конвертировать в доллары получится 2 436,64 доллара.

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Наличный курс

Зато курс покупки доллара на наличном рынке колеблется в пределах 40,53 – 41,05 гривны. Соответственно, если обменять 100 тысяч гривен, получится ориентировочно 2 436,05 – 2 467,30 гривны.

Чего ждать от курса на этой неделе

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, чего ждать от курса доллара на этой неделе: