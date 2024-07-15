Сколько долларов получится, если обменять 100 тысяч гривен
- Официальный курс
По состоянию на 15 июля курс доллара к гривне составляет 41,04 гривны. Соответственно, если 100 тысяч гривен конвертировать в доллары получится 2 436,64 доллара.
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- Наличный курс
Зато курс покупки доллара на наличном рынке колеблется в пределах 40,53 – 41,05 гривны. Соответственно, если обменять 100 тысяч гривен, получится ориентировочно 2 436,05 – 2 467,30 гривны.
Чего ждать от курса на этой неделе
Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, чего ждать от курса доллара на этой неделе:
- Коридоры валютных колебаний: 40 – 41 гривен за доллар и 43 – 45 гривен за евро на межбанке. На наличном рынке – 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривен за евро.
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки - 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.