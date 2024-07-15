Скільки доларів вийде, якщо обміняти 100 тисяч гривень
- Офіційний курс
Станом на 15 липня курс долара до гривні становить 41,04 гривні. Відповідно, якщо 100 тисяч гривень конвертувати у долари вийде 2 436,64 долара.
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- Готівковий курс
Натомість курс купівлі долара на готівковому ринку коливається в межах 40,53 – 41,05 гривні. Відповідно, якщо обміняти 100 тисяч гривень, вийде орієнтовно 2 436,05 – 2 467,30 гривні.
Чого чекати від курсу цього тижня
Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, чого чекати від курсу долара цього тижня:
- Коридори валютних коливань: 40 – 41 гривень за долар та 43 – 45 гривень за євро на міжбанку. На готівковому ринку – 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривень за євро.
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.