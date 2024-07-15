Скільки доларів вийде, якщо обміняти 100 тисяч гривень

Офіційний курс

Станом на 15 липня курс долара до гривні становить 41,04 гривні. Відповідно, якщо 100 тисяч гривень конвертувати у долари вийде 2 436,64 долара.

Читайте також Аргентина буде продавати долари на паралельному ринку, аби досягти важливої цілі

Готівковий курс

Натомість курс купівлі долара на готівковому ринку коливається в межах 40,53 – 41,05 гривні. Відповідно, якщо обміняти 100 тисяч гривень, вийде орієнтовно 2 436,05 – 2 467,30 гривні.

Чого чекати від курсу цього тижня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, чого чекати від курсу долара цього тижня: