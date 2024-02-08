Мінімальний страховий внесок: скільки українцям доведеться платити за місяць стажу у 2024 році

Після збільшення мінімальної заробітної плати з початку 2024 року, відбулися зміни у розмірі мінімального страхового внеску. Його необхідного сплачувати для зарахування страхового стажу за один повний місяць праці.

Скільки доведеться платити за місяць стажу

Зі зростанням мінімальної заробітної плати в Україні відповідно збільшився і мінімальний страховий внесок, який розраховується як 22% від мінімальної зарплати.

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Тобто, тепер для того, щоб трудова діяльність зараховувалася до загального стажу, з 1 січня доводиться платити 1 562 гривень щомісяця, а з 1 квітня 2024 року – 1 760 гривень.

Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня становить 7 100 гривень, а з 1 квітня становитиме – 8 000 гривень.

Законом також визначено і максимальний розмір пенсійних внесків, який розраховується як 22% від 15-кратного розміру мінімальної заробітної плати:

з 1 січня – 106 500 гривень х 22% = 23 430 гривень;

з 1 квітня – 120 000 гривень х 22% = 26 400 гривень.

Що відомо про добровільні пенсійні внески

Усі громадяни України можуть взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Незалежно від того, працюють вони чи ні.

На добровільних засадах внески можна сплачувати не лише за себе, а й за інших осіб, які зареєстровані в Пенсійному фонді як застраховані особи, але ще не вийшли на пенсію.

Правила сплати та зарахування добровільних пенсійних внесків наступні:

Скільки платити і з якою періодичністю кожна людина визначає самостійно. Для зарахування повного місяця стажу розмір внеску має бути не меншим за мінімальний. До стажу зараховується той місяць, у якому гроші надійшли на рахунок ПФУ.