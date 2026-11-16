Скільки годин світла на добу може бути у киян: відповідь Корецького

Стан енергосистеми Києва дуже хвилює багатьох українців. Зокрема, чимало людей задаються питанням, скільки годин на добу у мешканців столиці може бути світло взимку.

Скільки світла матимуть взимку кияни

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький для 24 Каналу повідомив, що кияни мали світло й по 6 годин.

Чи були випадки, коли було 6 годин? Правда,

– сказав Корецький.

Він пояснив, що були й крайні дні, коли відновили ті чи інші підстанції й дали можливість дистрибутувати електроенергію до Києва у більшій мірі. Тоді було 12 годин, навіть 14 годин за світлом.

Решта – не було,

– наголосив Сергій Корецький.

Зауважте! Згідно з його словами, це безкінечний процес вдосконалення після наслідків атак.

Нагадаємо, що у Києві залишається складна ситуація зі світлом. Ще місяць тому, на початку жовтня, Володимир Зеленський заявив, що влада міста майже повністю не виконала необхідні кроки за планами стійкості.

Також український лідер заявляв, що темпи відновлювальних робіт надто повільні. Ба більше, було недостовірне інформування з місць у кількох містах.

А 9 листопада Росія знову атакувала Трипільську ТЕС на Київщині. Наслідки російських обстрілів надзвичайно серйозні. Однак багато інформації українцям не надали.