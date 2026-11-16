Скільки годин світла на добу може бути у киян: відповідь Корецького

Скільки світла матимуть взимку кияни

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький для 24 Каналу повідомив, що кияни мали світло й по 6 годин.

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Чи були випадки, коли було 6 годин? Правда– сказав Корецький.

Він пояснив, що були й крайні дні, коли відновили ті чи інші підстанції й дали можливість дистрибутувати електроенергію до Києва у більшій мірі. Тоді було 12 годин, навіть 14 годин за світлом.

Решта – не було– наголосив Сергій Корецький.

Згідно з його словами, це безкінечний процес вдосконалення після наслідків атак.

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