Скільки годин світла на добу може бути у киян: відповідь Корецького

Ситуація зі світлом у Києві / Фото Depositphotos
Стан енергосистеми Києва дуже хвилює багатьох українців. Зокрема, чимало людей задаються питанням, скільки годин на добу у мешканців столиці може бути світло взимку.
Скільки світла матимуть взимку кияни
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький для 24 Каналу повідомив, що кияни мали світло й по 6 годин.
Чи були випадки, коли було 6 годин? Правда
Він пояснив, що були й крайні дні, коли відновили ті чи інші підстанції й дали можливість дистрибутувати електроенергію до Києва у більшій мірі. Тоді було 12 годин, навіть 14 годин за світлом.
Решта – не було
Згідно з його словами, це безкінечний процес вдосконалення після наслідків атак.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Доповнюємо новину...
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі