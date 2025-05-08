Яку суму готівки можна зняти в різних банкоматах
- В Україні дозволено знімати до 100 тисяч гривень на добу з одного рахунку, через банкомати можна зняти до 50 тисяч гривень на день.
- Ліміти на зняття готівки у банкоматах варіюються, наприклад, Укрексімбанк дозволяє знімати до 25 тисяч гривень за одну операцію, а Укргазбанк - до 5 тисяч гривень за транзакцію.
В Україні наразі дозволено знімати до 100 тисяч гривень на добу з одного банківського рахунку через каси. Банкомати ж дають змогу отримати до 50 тисяч гривень на день, залежно від встановленого ліміту картки.
Скільки можна зняти в банкоматі
Наприклад, якщо ви зняли 50 тисяч гривень у банкоматі, то протягом того ж дня можете отримати ще 50 тисяч у відділенні банку, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Тобто сума готівки, яку можна зняти за день, не перевищує 100 тисяч гривень, незалежно від каналу отримання коштів.
- Згідно з даними НБУ, найбільший ліміт серед українських банків мають банкомати Укрексімбанку – вони дозволяють знімати до 25 тисяч гривень за одну операцію.
- Водночас найменше дозволяє зняти Укргазбанк: 5 тисяч за одну транзакцію і максимум 20 тисяч гривень на добу.
Скільки готівки можна зняти в банкоматах
У більшості українських банків ліміт на зняття готівки за одну операцію становить до 20 тисяч гривень. Такий ліміт діє у:
ПриватБанку – зняття можна повторити через 3 години;
Ощадбанку – до 50 тисяч гривень на добу;
Райффайзен Банку, Універсал Банку, Sense Bank, ПУМБ, Укрсиббанку – до 20 тисяч гривень на день.
Є банки, де зняти за раз можна лише до 10 тисяч гривень:
ОТП Банк – кількість операцій необмежена;
Банк Південний – до 20 тисяч на добу;
KredoBank – повторна операція можлива через 2,5 години;
ТАСКОМБАНК – також встановлює обмеження на одну операцію.
Крім банкоматів і кас, готівку можна зняти під час покупок у супермаркетах, аптеках або на АЗС. Для цього достатньо оплатити товар карткою й попросити у касира видати готівку.