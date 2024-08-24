Скільки коштів можна зняти за раз у банкоматі Приватбанку

Під час воєнного стану в Україні запроваджені обмеження на зняття готівки в банкоматах. Ці обмеження залежать від банку, типу картки та індивідуальних умов клієнта.

Ліміт на зняття готівки в банкоматах

Згідно з рішенням Національного банку, у 2024 році діють тимчасові обмеження на зняття готівки.

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В Україні можна знімати до 100 тисяч гривень на день, а за кордоном – до 12 500 гривень на тиждень (з понеділка до неділі).

Зауважте! Ліміт на операції карткою в гривнях за кордоном становить до 100 тисяч гривень на місяць. Додатково, деякі банкомати можуть мати свої обмеження на видачу готівки, наприклад, лише 1 тисяча гривень за одну транзакцію або навіть менше. У такому випадку можна спробувати зняти гроші в іншому банкоматі або звернутися до каси партнерського банку.

Зняття готівки у Приватбанку

Ліміт на зняття готівки у Приватбанку становить 20 тисяч гривень за одну транзакцію. Наступну операцію зі зняття готівки в банкоматі цього банку можна здійснити лише через три години.

Зауважте! Однак ліміт може варіюватися залежно від кількох факторів: типу картки, статусу клієнта та індивідуальних домовленостей з банком.