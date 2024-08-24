Лимит на снятие наличных в банкоматах

Согласно решению Национального банка, в 2024 году действуют временные ограничения на снятие наличных.

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В Украине можно снимать до 100 тысяч гривен в день, а за рубежом – до 12 500 гривен в неделю (с понедельника по воскресенье).

Обратите внимание! Лимит на операции картой в гривнах за рубежом составляет до 100 тысяч гривен в месяц. Дополнительно, некоторые банкоматы могут иметь свои ограничения на выдачу наличных, например, только 1 тысяча гривен за одну транзакцию или даже меньше. В таком случае можно попробовать снять деньги в другом банкомате или обратиться в кассу партнерского банка.

Снятие наличных в Приватбанка

Лимит на снятие наличных в Приватбанка составляет 20 тысяч гривен за одну транзакцию. Следующую операцию по снятию наличных в банкомате этого банка можно осуществить только через три часа.

Обратите внимание! Однако лимит может варьироваться в зависимости от нескольких факторов: типа карты, статуса клиента и индивидуальных договоренностей с банком.