Не втрачайте шанс: за скільки сьогодні можна купити 200 та 500 євро

Курс євро в Україні стабілізувався і дещо знизився. Коливання, які відбуваються, майже не відчутні. Можна сміливо сказати, що зараз вдалий час купити валюту.

Скільки сьогодні коштує 1 євро Станом на 21 березня, офіційний курс євро сягнув – 45 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Пенсійні надбавки: хто може претендувати на додаткові виплати Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс євро 21 березня встановлено такий: купівля – 44,80 гривні за євро;

продаж – 45,40 гривні за євро. Водночас в обмінниках середній курс євро такий: купівля – 45,08 гривні за євро;

продаж – 45,30 гривні за євро. За скільки сьогодні можна купити 200 євро Покупка 200 євро у банках сьогодні обійдеться в середньому у – 9 080 гривень.

сьогодні обійдеться в середньому у – 9 080 гривень. Аби придбати 200 євро в обміннику, необхідно буде мати уже орієнтовно – 9 060 гривень. У скільки обійдеться покупка 500 євро зараз Якщо купувати 500 євро в банку , доведеться витратити приблизно – 22 700 гривень.

, доведеться витратити приблизно – 22 700 гривень. Для покупки 500 євро в обміннику необхідно буде мати уже орієнтовно – 22 650 гривень. Важливо! Безпосередній курс залежить від фінансової установи.