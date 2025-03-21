21 березня, 10:15
Не втрачайте шанс: за скільки сьогодні можна купити 200 та 500 євро
Основні тези
- Офіційний курс євро в Україні 21 березня становить 45 гривень за євро.
- Купівля 200 євро у банках обійдеться у приблизно 9 080 гривень, а 500 євро - 22 700 гривень.
Курс євро в Україні стабілізувався і дещо знизився. Коливання, які відбуваються, майже не відчутні. Можна сміливо сказати, що зараз вдалий час купити валюту.
Скільки сьогодні коштує 1 євро
Станом на 21 березня, офіційний курс євро сягнув – 45 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс євро 21 березня встановлено такий:
- купівля – 44,80 гривні за євро;
- продаж – 45,40 гривні за євро.
Водночас в обмінниках середній курс євро такий:
- купівля – 45,08 гривні за євро;
- продаж – 45,30 гривні за євро.
За скільки сьогодні можна купити 200 євро
- Покупка 200 євро у банках сьогодні обійдеться в середньому у – 9 080 гривень.
- Аби придбати 200 євро в обміннику, необхідно буде мати уже орієнтовно – 9 060 гривень.
У скільки обійдеться покупка 500 євро зараз
- Якщо купувати 500 євро в банку, доведеться витратити приблизно – 22 700 гривень.
- Для покупки 500 євро в обміннику необхідно буде мати уже орієнтовно – 22 650 гривень.
Важливо! Безпосередній курс залежить від фінансової установи.