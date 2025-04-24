24 квітня, 11:10
Ситуація нестабільна: як змінився курс злотого після Великодня
Основні тези
- Станом на 24 квітня офіційний курс злотого в Україні складає 11,08 гривень, що на 5 копійок менше порівняно з 23 квітня.
- У банках курс злотого для купівлі та продажу становить 10,60 гривні та 11,40 гривні відповідно.
У період великодніх свят злотий вагомо подорожчав. Протягом останніх днів відбувається відчутне зниження офіційного курсу.
Який офіційний курс злотого 24 квітня
Офіційний курс злотого в Україні, станом на 24 квітня, складає – 11,08 гривень (-5 копійок, порівняно з 23 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Що відбувається з курсом злотого в банках та обмінниках
За даними "Мінфіну" в банках середній курс злотого змінився так:
- купівля – 10,60 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 23 квітня);
- продаж – 11,40 гривні за злотий (+15 копійок).
А от в обмінниках ситуація виглядає таким чином:
- купівля – 10,90 гривні за злотий (+2 копійки);
- продаж – 11,05 гривні за злотий (без змін).
Скільки гривень потрібно для покупки 100 злотих сьогодні
- щоб купити 100 злотих сьогодні у банку, потрібно витратити орієнтовно – 1 140 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 105 гривень.
Яку суму можна отримати за 100 злотих сьогодні
- якщо здавати 100 злотих у банку сьогодні, можна отримати приблизно – 1 060 гривень;
- при здачі 100 злотих в обмінник можна виручити орієнтовно – 1 090 гривень.