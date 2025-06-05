"Данська модель" підтримки: яку суму допомогу отримає Україна

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що "датська модель" оборонної підтримки України може масштабувати до 1,3 мільярда євро у 2025 році. Найцікавіше те, що частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів.

Як реалізовуватиметься "данська модель" підтримки

Така інвестиція допомоги передбачає зброю, яка вироблятиметься, зокрема й в Україні, для безпеки всієї Європи, передає 24 Канал з посиланням на допис Рустема Умєрова.

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Рустем Умеров Міністр оборони України Перший транш – 428 мільйонів євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Гроші вже найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї: артилерія, ударні дрони, ракети й протитанкові засоби, створені в Україні для наших воїнів.

Як додав Умєров, це рішення щодо військової допомоги є результатом розмови міністра з колегою та другом Троельсом Лундом Поульсеном, міністром оборони Данії. Умєров подякував Данії за лідерство та непохитну підтримку Україні.

Ми також готуємо нові стратегічні рішення – і для інвестицій українських компаній у країнах "Рамштайну", і для розгортання виробництв європейських оборонних компаній в Україні,

– заявив міністр оборони.