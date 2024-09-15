Перетин польського кордону: скільки грошей треба мати із собою

Якщо громадянин України перевозить до 10 тисяч євро (або еквівалент в іншій валюті) на польському кордоні, то декларування такої суми не потрібне. Однак суми у понад 10 тисяч євро обов'язково підлягають декларуванню, у протилежному випадку – очікується штраф.

Суми які можна перевозити за кордон

Згідно із законодавством України щодо валюти та валютних операцій, якщо громадянин України перевозить до 10 тисяч євро на одну особу в еквіваленті за кордон, тоді ця сума не потребує декларування й про перевезення таких коштів повідомляти не потрібно.

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Водночас якщо сума становить понад 10 тисяч євро на одну особу в еквіваленті, тоді такі кошти обов'язково потрібно задекларувати.

В декларації транскордонного переміщення особа вказує свої особисті дані, відомості про валюту, походження та мету використання валютних цінностей.

Крім того, потрібно ще підготувати попередньо банківські виписки – це або виписка про зняття готівки із власних рахунків, або ж виписка про придбання банківських металів.

Такий бланк можна роздрукувати самостійно. Розмір повинен відповідати вимогам – 210х296 мм, або ж – А4.

Штраф за перевезення суми, яка перевищує дозволений ліміт на ввезення/вивезення без декларації, становить 20% від суми. Водночас штраф за незадекларовані товари, крім валюти, які заборонені до ввезення – 300 неоподаткованих мінімуму з конфіскацією товарів.