Які зміни уряд затвердив для ювелірів

В українському законодавстві раніше не регулювалась відправка ювелірних виробів за кордон. Тобто пересилка здійснювалась за загальними правилами Всесвітнього поштового союзу (ВПС).

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Українські ювеліри отримали нові можливості для експорту своєї продукції, оскільки відправлення прикрас за кордон стане значно дешевшим. Кабінет Міністрів ухвалив законодавчі зміни, що дають змогу знизити вартість пересилання ювелірних виробів за межі країн,

– йдеться у повідомленні Укрпошти.

Зверніть увагу! На платформі ETSI уже функціонує понад 2,5 тисячі українських бізнесів в категорії Jewelry. Завдяки новому рішенню уряду, ця кількість може зрости.

Здешевлення відбувається через те, що при відправці раніше вказувалась оголошена вартість пакунку. Такого типу пересилки є найдорожчими.

Завдяки новим правилам, ювелірні вироби можна відправляти в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях без оголошеної вартості (у дрібних пакетах, посилках та відправленнях EMS), з урахуванням вимог законодавства України та країн призначення. Це означає значне здешевлення відправлення,

– пояснюють представники Укрпошти.

Крім цього, тепер відправка може здійснюватися до країн, які не входять до переліку ВПС. Наприклад, до Канади.