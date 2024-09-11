Какие изменения правительство утвердило для ювелиров

В украинском законодательстве ранее не регулировалась отправка ювелирных изделий за границу. То есть пересылка осуществлялась по общим правилам Всемирного почтового союза (ВПС).

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Украинские ювелиры получили новые возможности для экспорта своей продукции, поскольку отправка украшений за границу станет значительно дешевле. Кабинет Министров принял законодательные изменения, позволяющие снизить стоимость пересылки ювелирных изделий за пределы стран,

– говорится в сообщении Укрпочты.

Обратите внимание! На платформе ETSI уже функционирует более 2,5 тысяч украинских бизнесов в категории Jewelry. Благодаря новому решению правительства, это количество может возрасти.

Удешевление происходит из-за того, что при отправке ранее указывалась объявленная стоимость посылки. Такого типа пересылки являются самыми дорогими.

Благодаря новым правилам, ювелирные изделия можно отправлять в международных регистрируемых почтовых отправлениях без объявленной стоимости (в мелких пакетах, посылках и отправлениях EMS), с учетом требований законодательства Украины и стран назначения. Это означает значительное удешевление отправления,

– объясняют представители Укрпочты.

Кроме этого, теперь отправка может осуществляться в страны, которые не входят в перечень ВПС. Например, в Канаду.