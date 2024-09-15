Суммы которые можно перевозить за границу

Согласно законодательству Украины относительно валюты и валютных операций, если гражданин Украины перевозит до 10 тысяч евро на одно лицо в эквиваленте за границу, тогда эта сумма не требует декларирования и о перевозке таких средств сообщать не нужно.

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В то же время если сумма составляет более 10 тысяч евро на одного человека в эквиваленте, тогда такие средства обязательно нужно задекларировать.

В декларации трансграничного перемещения лицо указывает свои личные данные, сведения о валюте, происхождение и цель использования валютных ценностей.

Кроме того, нужно еще подготовить предварительно банковские выписки – это или выписка о снятии наличных со своих счетов, или выписка о приобретении банковских металлов.

Такой бланк можно распечатать самостоятельно. Размер должен соответствовать требованиям – 210х296 мм, или же – А4.

Штраф за перевозку суммы, которая превышает разрешенный лимит на ввоз/вывоз без декларации, составляет 20% от суммы. В то же время штраф за незадекларированные товары, кроме валюты, которые запрещены к ввозу – 300 необлагаемых минимума с конфискацией товаров.