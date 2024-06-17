Виплата пенсій у червні: скільки грошей на це витратив Пенсійний фонд

Пенсійний фонд України щомісячно спрямовує кошти на соціальні виплати в Україні. Традиційно, на виплату пенсій у червні було витрачено найбільшу суму.

Скільки грошей витратив Пенсійний Фонд у червні

Згідно з повідомленням, у червні Пенсійний фонд України виділив 40,7 мільярда гривень на соціальні виплати. З цієї суми 37,4 мільярда гривень пішло на виплату пенсій: з яких 7,5 мільярда гривень – через АТ "Укрпошта" та 29,9 мільярда гривень через уповноважені банки.

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Крім того, на виплату житлових субсидій та пільг виділено 1,4 мільярда гривень, а на страхові виплати – 1,9 мільярда гривень, з яких 760,9 мільйона гривень спрямовано на оплату лікарняних.

Які вимоги для отримання пенсії на картку

Згідно з вимогами ПФУ, рахунок для отримання пенсії має бути:

відкритий в одному з уповноважених банків;

відкритий для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;

активний рахунок.

При цьому, якщо у пенсіонера з'явилася потреба змінити банківські реквізити або він бажає обрати інший банк, треба повідомити про це Пенсійний фонд.

Лише в цьому разі своєчасність нарахування пенсії буде гарантована