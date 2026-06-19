Грошей виявилося замало: Пентагон просить додаткові мільярди на війну з Іраном

Зростання вартості життя, високі ціни на енергоносії та фінансові наслідки війни з Іраном дедалі більше турбують американських виборців напередодні проміжних виборів до Конгресу. Саме на цьому тлі республіканці намагаються зберегти контроль над законодавчим органом, просуваючи власні бюджетні пріоритети.

Пентагон просить збільшити фінансування

Водночас рахунок за воєнну кампанію продовжує збільшуватися. Міністерству оборони США додатково потрібні 80 мільярдів доларів для покриття витрат, пов'язаних із війною проти Ірану, а також інших видатків. Про це, як повідомляє The Wall Street Journal, законодавцям сказав заступник міністра оборони Стів Файнберг.

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За даними видання, вже найближчими днями адміністрація може направити до Конгресу додатковий бюджетний запит, який охоплюватиме не лише потреби Пентагону, а й фінансування допомоги аграріям та ліквідації наслідків стихійних лих.

Нагадаємо, ще у квітні представник оборонного відомства повідомляв Reuters, що війна на Близькому Сході на той момент коштувала для США близько 25 мільярдів доларів. Однак повна вартість кампанії, яку Дональд Трамп розпочав разом з Ізраїлем 28 лютого, досі залишається предметом дискусій.

До слова, попередній запит на 200 мільярдів доларів уже наштовхнувся на опір законодавців. Водночас Білий дім просуває ідею річного військового бюджету на рівні 1,5 трильйона доларів.

Скільки могла коштувати війна в Ірані

Нагадаємо, портал Iran War Cost Tracker спробував обрахувати американські витрати на основі доповідей Пентагону для Конгресу. Уже в перші 6 днів військова операція "потягнула" 11,3 мільярда доларів, після чого сума становила нібито ще близько 1 мільярда доларів щодня, тобто понад 11,5 тисяч доларів у секунду.

У такий спосіб війна на Близькому Сході коштувала платникам податків у США близько 113 мільярдів доларів до погодження перемир'я з Іраном. Окрім того, відомо про 13 загиблих і ще понад 300 поранених американських військовослужбовців.