Пентагон просит увеличить финансирование

В то же время расходы на военную кампанию продолжают расти. Министерству обороны США дополнительно требуется 80 миллиардов долларов для покрытия затрат, связанных с войной против Ирана, а также других расходов. Об этом, как сообщает The Wall Street Journal, законодателям сказал заместитель министра обороны Стив Файнберг.

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По данным издания, уже в ближайшие дни администрация может направить в Конгресс дополнительный бюджетный запрос, который будет охватывать не только потребности Пентагона, но и финансирование помощи аграриям и ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Напомним, еще в апреле представитель оборонного ведомства сообщал Reuters, что война на Ближнем Востоке на тот момент обошлась США примерно в 25 миллиардов долларов. Однако полная стоимость кампании, которую Дональд Трамп начал совместно с Израилем 28 февраля, до сих пор остается предметом дискуссий.

К слову, предыдущий запрос на 200 миллиардов долларов уже натолкнулся на сопротивление законодателей. В то же время Белый дом продвигает идею годового военного бюджета на уровне 1,5 триллиона долларов.

Сколько могла стоить война в Иране

Напомним, портал Iran War Cost Tracker попытался подсчитать американские расходы на основе отчетов Пентагона для Конгресса. Уже за первые 6 дней военная операция "потянула" 11,3 миллиарда долларов, после чего сумма составляла якобы еще около 1 миллиарда долларов ежедневно, то есть более 11,5 тысяч долларов в секунду.

Таким образом, война на Ближнем Востоке обошлась налогоплательщикам США примерно в 113 миллиардов долларов до заключения перемирия с Ираном. Кроме того, известно о 13 погибших и ещё более 300 раненых американских военнослужащих.