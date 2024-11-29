На початку грудня долар може сягнути нової ціни: за скільки треба купляти 100 доларів

Хоч різких курсових стрибків на початку грудня не очікується, але на готівковому ринку наступного тижня ймовірно може сягнути 42 гривень за долар. Відтак ціна за 100 доларів зросте порівняно із показниками на теперішній період.

Який курс долара прогнозують у першій декаді грудня

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у перший тиждень грудня навряд чи варто очікувати різкого росту курсу долара. Втім банкір нагадав, що за підсумками 2024 року інфляція може перетнути позначку в 10%, а це стосуватиметься й американського долара.

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Відтак такий ріст буде, але він не станеться раптово, бо будь-які зміни будуть повільними та незагрозливими.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Важливим для валютного ринку стане активність продавців, особливо на готівковому ринку. Нагадаю, що на наступний тиждень припадає Свято Миколая, тому ми не виключаємо, що частина громадян, що має заощадження у валюті, може продати її для того, щоб придбати рідним подарунки та приготуватися до майбутніх свят.

Отже, є шанс, що попит і пропозиція в контексті свят будуть досить врівноваженими, що обов’язково позначиться на відносній стабільності курсів.

Коридори валютних коливань з 2 грудня по 8 грудня становитиме:

на міжбанку – 41,4 – 41,8 гривні за долар,

– 41,4 – 41,8 гривні за долар, на готівковому ринку – 41,5 – 42 гривень,

Зауважте! Таким чином, 100 доларів на готівковому ринку можуть коштувати від 4 150 гривень до 4 200 гривень, а на міжбанку – від 4 140 гривень до 4 180 гривень.