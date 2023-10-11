Яка доля чекає гривню: є різні варіанти розвитку

Після того, як Нацбанк ухвалив зміни щодо курсу, майбутнє гривні стало непередбачуваним: буде нацвалюта дорожчати, чи, навпаки, дешевшати. Аналітики припускають, що на ринок чекатимуть коливання.

Що чекає на курс гривні після змін

За словами фінансового аналітика групи ICU Михайла Демківа, ті коливання, які будуть у перший час після введення гнучкого курсу Нацбанком, не варті уваги. Все через те, що вони будуть лише у межах декількох копійок.

Читайте також Скуповувати масово не варто: чи дорожчатиме долар після змін НБУ

Він додає, що це зроблено для того, аби учасники ринку звикли до нефіксованого курсу.

У майбутньому варто очікувати, що днів, коли гривня слабшатиме, буде трохи більше, ніж навпаки. Таким чином, регулятор зможе домогтися керованого послаблення валюти,

– зауважує Демків.

Відтак, буде спершу плавна девальвація гривні спочатку до 36,93 гривні, а потім і вище. Таким чином очікується активізація валютних продажів із боку експортерів.

Як розповів директор департаменту контролю ліквідності та цінних паперів Кредобанку Сергій Кучерявий, експортери, які притримували валютний виторг у період невизначеності, почнуть активніше продавати.

Цим вони зумовлять зростання пропозиції та, відповідно, зниження / стабілізацію валютного курсу,

– пояснює він.

Втім, НБУ стримуватиме будь-які сильні "гойдалки" як в один бік, так і у другий. Як пояснює Олег Курінний, дилер департаменту казначейства та глобальних ринків ОТП Банку, під час війни це буде процес девальваційний, тому гривня слабшатиме, але помірно.

Як буде девальвувати нацвалюта

Зараз на ринку є два варіанти для цього:

Перший – нацвалюта плавно знижується – до 38 гривень за долар у жовтні, а у листопаді – першій половині грудня – до 39 гривень за долар.

нацвалюта плавно знижується – до 38 гривень за долар у жовтні, а у листопаді – першій половині грудня – до 39 гривень за долар. Другий – курс гривні зберігається на рівні 36,6 – 37 гривень за долар до кінця жовтня. Водночас в листопаді курс просідає у 2 чи 3 заходи.

Під час цього просідання коливання можуть бути у різні боки: як дорожчати, так і дешевшати.

За прогнозами аналітиків, безготівковий курс можуть вивести на рівень 41 – 41,4 гривні за долар. За словами Дмитра Чуріна, директора аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital, про це були навіть натяки від Міністерства фінансів.

Втім, це не дивно, адже у бюджеті на 2024 рік закладено середній курс на рівні 41,4 гривні за долар.