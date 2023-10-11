Какая судьба ждет гривну: есть разные варианты развития

После того, как Нацбанк принял изменения по курсу, будущее гривни стало непредсказуемым: будет ли нацвалюта дорожать или, наоборот, дешеветь. Аналитики предполагают, что рынок будут ждать колебания.

Что ждет курс гривны после перемен

По словам финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, те колебания, которые будут в первое время после введения гибкого курса Нацбанком, не стоят внимания. Все потому, что они будут только в пределах нескольких копеек.

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Он добавляет, что это сделано для того, чтобы участники рынка привыкли к нефиксированному курсу.

В будущем следует ожидать, что дней, когда гривна будет ослабевать, будет немного больше, чем наоборот. Таким образом, регулятор сможет добиться управляемого ослабления валюты,

– замечает Демкив.

Следовательно, будет сначала плавная девальвация гривны сначала до 36,93 гривны, а затем и выше. Таким образом, ожидается активизация валютных продаж со стороны экспортеров.

Как рассказал директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг Кредобанка Сергей Кучерявый, экспортеры, придерживавшие валютную выручку в период неопределенности, начнут активнее продавать.

Этим они обусловят рост предложения и, соответственно, снижение/стабилизацию валютного курса,

– объясняет он.

Впрочем, НБУ будет сдерживать любые сильные "качели" как в одну сторону, так и в другую. Как объясняет Олег Куренный, дилер департамента казначейства и глобальных рынков ОТП Банка, во время войны это будет девальвационный процесс, поэтому гривна будет ослабевать, но умеренно.

Как будет девальвировать нацвалюта

Сейчас на рынке есть два варианта для этого:

Первый – нацвалюта плавно снижается – до 38 гривен за доллар в октябре, а в ноябре – первой половине декабря – до 39 гривен за доллар.

нацвалюта плавно снижается – до 38 гривен за доллар в октябре, а в ноябре – первой половине декабря – до 39 гривен за доллар. Второй – курс гривны сохраняется на уровне 36,6 – 37 гривен за доллар до конца октября. В ноябре курс проседает в 2 или 3 мероприятия.

Во время этого проседания колебания могут быть в разные стороны: как дорожать, так и дешеветь.

По прогнозам аналитиков, безналичный курс могут вывести на уровень 41 – 41,4 гривны за доллар. По словам Дмитрия Чурина, директора аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, об этом были даже намеки от Министерства финансов.

Впрочем, это не удивительно, ведь в бюджете на 2024 год заложен средний курс на уровне 41,4 гривны за доллар.