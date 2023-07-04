За один до 400 гривень: якими будуть ціни на кавуни цьогоріч

На Херсонщині вирощувалося до майже 40% усіх кавунів в Україні. Однак внаслідок підрив Каховської ГЕС цьогоріч їх компенсовуватимуть імпортною продукцією.

Скільки доведеться платити за кавуни цьогоріч

Як розповіла 24 Каналу Інна Сало, завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", цьогоріч на українському ринку будуть здебільшого імпортні кавуни через наслідки від підриву росіянами Каховської ГЕС.

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Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Господарствами населення вирощувалося 93% кавунів – це до 0,4 мільйона тонн, частина з яких використовується для продажу. У Херсонській області всіма категоріями господарств вирощувалося близько 37% загального обсягу виробництва цього виду агропродукції.

Експертка додає, що це значна частка, яку можна компенсувати шляхом імпортних поставок. Відтак, за прогнозними оцінками науковців, ціна на ранні кавуни цього літа буде коливатися від 35 – 40 гривень за кілограм.

Яких ціна на продукти чекати восени

Тобто 10-кілограмовий кавун обійдеться вам орієнтовно

Ще раніше економіст Олег Пендзин у розмові з 24 Каналом спрогнозував, що восени ціни на продукти можуть зрости. Водночас здорожчання може бути несуттєве через сповільнення інфляції до 15,5% із закладених 28%.

Причин для інфляції досить багато. Факторів, що впливають на зростання цін, багато. Це видатки, зростання зарплат, здорожчання оренди та сировини, динаміка курсу гривні до долара,

– пояснює Пендзин.

Він додає, що під час осінніх польових робіт використовуватимуть дизель вже за новими цінами, які підняли з 1 липня. Таким чином велика частка витрат на пальне може вплинути на ціни на зернові.