Про це 24 Каналу розповів економіст Олег Пендзин. За його словами, на ціни впливає багато чинників.
До вашої уваги Продукти дешевшатимуть, курс буде стабільним, а пальне дорожчатиме: чого чекати у липні
"Причин для інфляції досить багато. Факторів, що впливають на зростання цін, багато. Це видатки, зростання зарплат, здорожчання оренди та сировини, динаміка курсу гривні до долара", – перелічив Пендзин.
Зокрема, під час осінніх польових робіт використовуватимуть дизель за новими цінами. Оскільки там велика частка витрат на пальне, це може вплинути на ціни на зернові.
Влітку ціни будуть стабільними
"Влітку, як правило, період дефляції. У нас продовольчий кошик досить серйозно дешевшає через овочі й фрукти з відкритого ґрунту, нашої території", – зазначив Пендзин.
Водночас з огляду на здорожчання електрики зросте ціна на м'ясо і яйця. Але це не одразу і не суттєво.
Ціни в Україні: останні новини
- Наприкінці червня НКРЕКП підвищила тарифи на водопостачання та водовідведення для споживачів. Нові ціни встановили з 1 липня для 34 компаній. Для середньостатистичної сім'ї сума в платіжках за воду зросте приблизно на 60 гривень.
- Крім того, у червні для українців підвищили єдиний тариф на світло. Тепер він становить 2,64 гривні за кіловат. Тому в липні очікується, що платіжка може прийти орієнтовно на 250 гривень більшою.
- Після підвищення вартості електроенергії в червні українцям доведеться платити більше не лише за світло, а й за продукти. Це пов'язано з новими тарифами для бізнесу.