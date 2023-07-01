Об этом 24 Каналу рассказал экономист Олег Пендзин. По его словам, на цены влияет много факторов.
Вашему вниманию Продукты будут дешеветь, курс будет стабильным, а горючее подорожает: чего ждать в июле
"Причин для инфляции достаточно много. Факторов, влияющих на рост цен, много. Это расходы, рост зарплат, подорожание аренды и сырья, динамика курса гривны к доллару", – перечислил Пендзин.
В частности, во время осенних полевых работ будут использовать дизель по новым ценам. Поскольку там большая часть расходов на горючее, это может повлиять на цены на зерновые.
Летом цены будут стабильными
"Летом, как правило, период дефляции. У нас продовольственная корзина достаточно серьезно дешевеет из-за овощей и фруктов из открытой почвы, нашей территории", – отметил Пендзин.
В то же время, учитывая подорожание электричества, вырастет цена на мясо и яйца. Но это не сразу и не значимо.
Цены в Украине: последние новости
- В конце июня НКРЭКУ повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод для потребителей. Новые цены установили с 1 июля для 34 компаний. Для среднестатистической семьи сумма в платежках за воду вырастет примерно на 60 гривен.
- Кроме того, в июне для украинцев повысили единый тариф на свет. Теперь он составляет 2,64 гривны за киловатт. Поэтому в июле ожидается, что платежка может прийти ориентировочно на 250 гривен больше.
- После повышения стоимости электроэнергии в июне украинцам придется платить больше не только за свет, но и за продукты. Это связано с новыми тарифами для бизнеса.